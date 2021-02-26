Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Аэрофлот предложил тариф, способный снизить цены на билеты
Борис Бим-Бад раскрыл особенности адаптации детей мигрантов к школе
Школьник из Перми снял квартиру, чтобы изготавливать наркотики
Диетолог раскрыла секрет приготовления полезных для здоровья блинов
Чрезмерное употребление белого хлеба опасно для здоровья
Мусорные свалки хотят рекультивировать за счёт населения
Осужденный пел шансон в TikTok вместо отбывания исправительных работ
Инвесторы и крупные предприниматели не доверяют биткоину
Стал известен состав сборной России на скиатлон ЧМ по лыжным гонкам

Девятилетняя девочка погибла под колёсами поезда в Красноярском крае

Происшествия

В Красноярском крае девятилетняя девочка погибла, попав под поезд. Ребёнок переходил пути вместе с отцом.

Как сообщают "Аргументы и факты", трагедия произошла в городе Заозёрный на железнодорожной станции. Мужчина и его дочь переходили пути держась за руки. В этот момент к станции приближался железнодорожный состав. Отец и дочь успели перебежать дорогу, однако затем развернулись и пошли вдоль путей.

Ударом поезда мужчину резко развернуло, а девочку отбросило под вагоны. Ребёнок скончался на месте происшествия.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Максим Щегольков
Последние материалы
Девятилетняя девочка погибла под колёсами поезда в Красноярском крае
Более 106 млн пользователей проявляют интерес к криптовалюте
Под Челябинском женщина насмерть замёрзла во время метели
Доктор Мясников рассказал, как быстро остановить кровь
Аэрофлот предложил тариф, способный снизить цены на билеты
Борис Бим-Бад раскрыл особенности адаптации детей мигрантов к школе
Школьник из Перми снял квартиру, чтобы изготавливать наркотики
Диетолог раскрыла секрет приготовления полезных для здоровья блинов
Чрезмерное употребление белого хлеба опасно для здоровья
Мусорные свалки хотят рекультивировать за счёт населения
Популярное
Российский шоу-бизнес
Суханкина призвала хорошо подумать, прежде чем усыновлять детей

Экс-солистка группы "Мираж" рассказала о проблемах, с которыми столкнулась, воспитывая приёмных детей.

Суханкина призвала хорошо подумать, прежде чем усыновлять детей
Какие неприятные открытия ожидают Украину?
Точка зрения
Какие неприятные открытия ожидают Украину?
Новости Армении
Эксперт рассказал, почему взбунтовалась армия в Армении
Криптовалюты
Пользователь вывел 100 биткоинов, которые приобрёл в 2010 году
Василий Амирджанов Москвичи выбирают памятник на Лубянке Василий Амирджанов Любовь Степушова Из Зеленского готовят нового Саакашвили Любовь Степушова Вячеслав Шпаковский Как заработать… на Марсе? Вячеслав Шпаковский
Общество
Баба с воза Ходорковского
Новости медицины
Терпение закончилось: австрийские врачи заказывают "Спутник V" по личным каналам
Наследство Бориса Грачевского разделят на пять частей
Российский шоу-бизнес
Наследство Бориса Грачевского разделят на пять частей
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников