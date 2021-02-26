Девятилетняя девочка погибла под колёсами поезда в Красноярском крае

В Красноярском крае девятилетняя девочка погибла, попав под поезд. Ребёнок переходил пути вместе с отцом.

Как сообщают "Аргументы и факты", трагедия произошла в городе Заозёрный на железнодорожной станции. Мужчина и его дочь переходили пути держась за руки. В этот момент к станции приближался железнодорожный состав. Отец и дочь успели перебежать дорогу, однако затем развернулись и пошли вдоль путей.

Ударом поезда мужчину резко развернуло, а девочку отбросило под вагоны. Ребёнок скончался на месте происшествия.