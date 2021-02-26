Под Челябинском женщина насмерть замёрзла во время метели

В Челябинской области местная жительница насмерть замёрзла во время метели. Женщина не смогла в непогоду добраться до дома.

Как сообщает РИА "Новости", женщина добиралась домой на такси, однако, автомобиль не смог подъехать к её дому.

"Она вышла, машина уехала, и женщина почему-то, видимо, пошла не в ту сторону", — сообщают местные СМИ.

Отмечается, что женщина связалась с экстренными службами, как только поняла, что заблудилась. Полицейские и спасатели сразу же приступили к поискам, однако из-за непогоды они не принесли результата. Когда пострадавшую обнаружили, она уже была мертва.

В настоящее время следственные органы проводят процессуальную проверку по факту произошедшего.