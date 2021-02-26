В Челябинской области местная жительница насмерть замёрзла во время метели. Женщина не смогла в непогоду добраться до дома.
Как сообщает РИА "Новости", женщина добиралась домой на такси, однако, автомобиль не смог подъехать к её дому.
"Она вышла, машина уехала, и женщина почему-то, видимо, пошла не в ту сторону", — сообщают местные СМИ.
Отмечается, что женщина связалась с экстренными службами, как только поняла, что заблудилась. Полицейские и спасатели сразу же приступили к поискам, однако из-за непогоды они не принесли результата. Когда пострадавшую обнаружили, она уже была мертва.
В настоящее время следственные органы проводят процессуальную проверку по факту произошедшего.
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