В Новосибирской области передано в суд уголовное дело об убийстве учительницы подростком.
Как сообщает издание ngs. ru, трагедия произошла в Мошковском районе. По версии следствия, 16-летний подросток проник в дом заместителя директора школы, однако женщина проснулась. Молодой человек нанёс ей около 20 ударов ножом, после чего скрылся.
Отмечается, что подросток был в состоянии наркотического опьянения.
"Он взял нож и нанес потерпевшей не менее 20 ударов, от которых последняя скончалась на месте. Совершив в ходе разбойного нападения убийство, обвиняемый похитил из квартиры имущество на общую сумму 10 700 рублей, после чего с места происшествия скрылся", — цитирует издание старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасию Кулешову.
В настоящее время дело передано в суд для рассмотрения по существу.
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