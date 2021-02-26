Под Новосибирском подростка подозревают в убийстве учительницы

В Новосибирской области передано в суд уголовное дело об убийстве учительницы подростком.

Как сообщает издание ngs. ru, трагедия произошла в Мошковском районе. По версии следствия, 16-летний подросток проник в дом заместителя директора школы, однако женщина проснулась. Молодой человек нанёс ей около 20 ударов ножом, после чего скрылся.

Отмечается, что подросток был в состоянии наркотического опьянения.

"Он взял нож и нанес потерпевшей не менее 20 ударов, от которых последняя скончалась на месте. Совершив в ходе разбойного нападения убийство, обвиняемый похитил из квартиры имущество на общую сумму 10 700 рублей, после чего с места происшествия скрылся", — цитирует издание старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасию Кулешову.

В настоящее время дело передано в суд для рассмотрения по существу.