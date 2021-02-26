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Депутат рассказал, почему в стране растёт число "газовых инцидентов"

Происшествия

Регулярно попадающие в новостные сводки инциденты с газом в российских многоэтажках — следствие того, что и оборудование, и инфраструктуру должным образом никто не проверяет. Несмотря на попытки Госдумы, вопрос контроля ранее "подвис" — и сейчас самое время решительно им заняться.

Депутат рассказал, почему в стране растёт число "газовых инцидентов"

В своём интервью для "Общественной службы новостей" зампред комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев отметил: в каждом доме — своё оборудование, своя обслуживающая организация. Из-за этого где-то за газовым оборудованием следят внимательно, а где-то — не следят вообще.

"Проблема в том, что у нас сегодня в многоквартирном доме газовое оборудование может обслуживать неограниченное количество организаций.

Каждую зиму мы предупреждаем людей. Это прерогатива собственника жилого помещения — выбирать, кто его будет обслуживать. В тоже самом Нижнем Новгороде были случаи, когда один дом обслуживали 28 организаций.

Здесь пора наводить порядок. Но все стараются сэкономить, а может, и вовсе не заботятся, оставляя без обслуживания.

Я считаю, что один многоквартирный дом должна обслуживать одна организация. И внутридомовое, и внутриквартирное оборудование. Тогда будет проще отслеживать безопасность", — уверен Качкаев.

Также эксперт рассказывает: часто собственники даже не пускают проверяющих в квартиры, не предоставляют доступ к оборудованию.

Напомним, что 26 февраля стало известно о взрыве газа в одном из суши-баров Нижнего Новгорода. Расположенное в цокольном этаже помещение серьёзно пострадало — от него остались в буквальном смысле дымящиеся развалины. На момент написания материала погибших нет.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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