Сотрудница "Почты России" похитила у организации три миллиона рублей

В Хабаровском крае начальник отделения почтовой связи присвоила более трёх миллионов рублей.

Как сообщает издание regnum. ru, инцидент произошёл в селе Чумикан. Установлено, что женщина, используя своё служебное положение, в период с октября 2017 года по июль 2020 года похитила у организации более трёх миллионов рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в городской суд Николаевска-на-Амуре для рассмотрения по существу. Женщине грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.