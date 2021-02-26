В Хабаровском крае начальник отделения почтовой связи присвоила более трёх миллионов рублей.
Как сообщает издание regnum. ru, инцидент произошёл в селе Чумикан. Установлено, что женщина, используя своё служебное положение, в период с октября 2017 года по июль 2020 года похитила у организации более трёх миллионов рублей.
В настоящее время уголовное дело направлено в городской суд Николаевска-на-Амуре для рассмотрения по существу. Женщине грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.
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