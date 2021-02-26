Следственный комитет проверит семью, где детей морили голодом

Следственный комитет проверит информацию о многодетной семье из Астраханской области, где детей морили голодом.

Как сообщает "Интерфакс", проверку инициировал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин после того, как один из детей многодетной семьи обратился на телевидение с жалобой.

"Сегодня (25 февраля — прим.) в эфире одного из федеральных каналов обсуждалась история многодетной семьи из Астраханской области. В программу обратился 11-летний мальчик с просьбой о помощи, так как мама не работает и злоупотребляет алкоголем. Ему, его младшему брату и сестре неделями приходится голодать", — цитирует агентство пресс-службу Следственного комитета.

Отмечается, что в эфире критиковалась работа органов опеки и отмечалось их бездействие.