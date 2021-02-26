На Камчатке офицера будут судить за убийство бывшей супруги

На Камчатке капитана третьего ранга подозревают в убийстве бывшей супруги. Уголовное дело передано в суд.

Как сообщает издание kamchatinfo. com, по версии следствия, в августе 2018 года во время конфликта с бывшей супругой офицер ударил женщину по голове деревянным бруском, от полученной травмы она скончалась на месте. Тело бывшей жены военный закопал в лесу, а спустя некоторое время заявил об её исчезновении.

"Завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении командира боевой части 5 войсковой части 9862 капитана 3 ранга, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", — цитирует издание сообщение Главного военного следственного управления Следственного комитета.

В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.