На цокольном этаже жилого дома в Нижнем Новгороде произошёл взрыв газа

В Нижнем Новгороде на цокольном этаже девятиэтажного жилого дома произошёл взрыв бытового газа.

Как сообщает ТАСС, в настоящее время информации о пострадавших не поступало.

"В 09:13 мск поступило сообщение о взрыве бытового газа на цокольном этаже девятиэтажного дома на Мещерском бульваре Канавинского района Нижнего Новгорода", — цитирует агентство сообщение пресс-службы регионального управления МЧС.

"Московский комсомолец" сообщает, что ударной волной были повреждены соседние здания и припаркованные рядом автомобили.