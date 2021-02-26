В Нижнем Новгороде на цокольном этаже девятиэтажного жилого дома произошёл взрыв бытового газа.
Как сообщает ТАСС, в настоящее время информации о пострадавших не поступало.
"В 09:13 мск поступило сообщение о взрыве бытового газа на цокольном этаже девятиэтажного дома на Мещерском бульваре Канавинского района Нижнего Новгорода", — цитирует агентство сообщение пресс-службы регионального управления МЧС.
"Московский комсомолец" сообщает, что ударной волной были повреждены соседние здания и припаркованные рядом автомобили.
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