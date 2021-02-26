Тело сбежавшего 16 лет назад из части дезертира обнаружили в Чите

В частном доме в Чите обнаружили тело срочника, дезертировавшего из воинской части 16 лет назад.

Как сообщает Пятый канал, мужчина покинул расположение войсковой части № 52410 20 сентября 2004 года. Молодой человек сбежал с танкодрома в лесной массив, поиски не принесли результата.

В сентябре прошлого года в одном из частных домов в Чите был обнаружен труп мужчины. Хозяйка дома пояснила, что скончавшийся — её сожитель, однако документов, подтверждающих его личность, женщина представить не смогла. В ходе проверки данных по базам личность погибшего установить не удалось.

"В этой связи сотрудниками полиции тело было дактилоскопировано и проверено по базе АДИС "Папилон". В результате проверки по криминалистическим (дактилоскопическим) учетам было выявлено совпадение его дактилоскопической карты с дактилоскопической картой разыскиваемого военнослужащего", — сообщает Главное военное следственное управление СК РФ.

Позже мать погибшего опознала его по фотографии.