Подозреваемых в торговле детьми задержали в Красноярске

В Красноярске задержали троих россиян и гражданку одной из республик ближнего зарубежья, отдавшую своего ребёнка, которых подозревают в торговле детьми.

Как сообщают "Известия", по версии следствия, преступный бизнес в 2019 году организовал 33-летний мужчина. Подозреваемые находили женщин, готовых выносить ребёнка, а затем за вознаграждение передать его злоумышленникам. Подозреваемые выступали в сделках в качестве посредников.

В настоящее время правоохранители обнаружили местонахождение девяти младенцев, которых передали в Дом малютки. Следователи устанавливают личности и местонахождение рожениц.