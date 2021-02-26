В Красноярске задержали троих россиян и гражданку одной из республик ближнего зарубежья, отдавшую своего ребёнка, которых подозревают в торговле детьми.
Как сообщают "Известия", по версии следствия, преступный бизнес в 2019 году организовал 33-летний мужчина. Подозреваемые находили женщин, готовых выносить ребёнка, а затем за вознаграждение передать его злоумышленникам. Подозреваемые выступали в сделках в качестве посредников.
В настоящее время правоохранители обнаружили местонахождение девяти младенцев, которых передали в Дом малютки. Следователи устанавливают личности и местонахождение рожениц.
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Экс-солистка группы "Мираж" рассказала о проблемах, с которыми столкнулась, воспитывая приёмных детей.