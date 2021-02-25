На Сахалине спасатели провели операцию по вызволению 39 рыболовов с отколовшейся льдины.
Как сообщает РИА "Новости", инцидент произошёл в пяти километрах от села Стародубское на реке Найбе, впадающей в Охотское море. Примерно в ста метрах от берега из-за отжимного ветра во льду образовалась трещина. В этот момент на льду находились более тысячи человек, большинство из которых смогли самостоятельно эвакуироваться.
На помощь оставшимся рыбакам выдвинулся отряд спасателей. При помощи лодок и судна на воздушной подушке рыболовов доставили на берег. Никто их них не пострадал.
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