На Сахалине с оторвавшейся льдины спасли 39 рыболовов

На Сахалине спасатели провели операцию по вызволению 39 рыболовов с отколовшейся льдины.

Как сообщает РИА "Новости", инцидент произошёл в пяти километрах от села Стародубское на реке Найбе, впадающей в Охотское море. Примерно в ста метрах от берега из-за отжимного ветра во льду образовалась трещина. В этот момент на льду находились более тысячи человек, большинство из которых смогли самостоятельно эвакуироваться.

На помощь оставшимся рыбакам выдвинулся отряд спасателей. При помощи лодок и судна на воздушной подушке рыболовов доставили на берег. Никто их них не пострадал.