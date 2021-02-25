Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Шимпанзе способны объединяться против общего врага
Автомобиль врача, пожаловавшейся на зарплату, обстреляли в Находке
УЕФА опроверг информацию о проведении всех матчей Евро-2020 в Англии
Предки человека умели качаться на деревьях, как обезьяны
Двойной удар: власти Китая одобрили ещё две вакцины от коронавируса
YouTube введёт режим родительского контроля
Стало известно, почему Манукян попал на операционный стол
Невский против Дзержинского: чей памятник появится на Лубянке?
Двух подростков на Сахалине будут судить за подготовку теракта

Младенца наши в сугробе в 30-градусный мороз в Кирове

Происшествия

В Кирове в 30-градусный мороз местные жители обнаружили в сугробе новорождённого ребёнка.

Младенца наши в сугробе в 30-градусный мороз в Кирове

Как сообщает издание progorod43. ru, инцидент произошёл в Лянгасово. Мать малыша разыскали полицейские, в отношении женщины составлен протокол об административном правонарушении за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

"С ребёнком все хорошо, находится в больнице, признаков обморожения нет. Ребёнка нашли неравнодушные прохожие, благодаря им угрозы жизни и здоровью нет. Семья ранее в поле зрения соответствующих структур не попадала. Мать, собственно, в этом же сугробе и была тоже. Шли от родственников после праздника, отец там и остался, а мать с ребёнком пошли домой, но не дошли… Сейчас обследованы их жилищные условия, нареканий нет. Сделан ремонт, продукты, спальное место — всё имеется", — цитирует издание детского омбудсмена по Кировской области Владимира Шабардина.

В настоящее время ребёнок находится в больнице.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Максим Щегольков, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Автомобиль врача, пожаловавшейся на зарплату, обстреляли в Находке
УЕФА опроверг информацию о проведении всех матчей Евро-2020 в Англии
Предки человека умели качаться на деревьях, как обезьяны
Младенца наши в сугробе в 30-градусный мороз в Кирове
Спасенное советскими солдатами требуют вернуть хозяевам
Двойной удар: власти Китая одобрили ещё две вакцины от коронавируса
YouTube введёт режим родительского контроля
Стало известно, почему Манукян попал на операционный стол
Невский против Дзержинского: чей памятник появится на Лубянке?
Двух подростков на Сахалине будут судить за подготовку теракта
Популярное
Новости Белоруссии
Эксперт рассказал, чем для Лукашенко закончились переговоры с Путиным

Александр Лукашенко потерпел неудачу на переговорах с Владимиром Путиным 22 февраля в Сочи, что означает его скорую отставку.

Эксперт рассказал, чем для Лукашенко закончились переговоры с Путиным
Повышенная потливость может указывать на проблемы с сердцем
Здоровье и профилактика
Повышенная потливость может указывать на проблемы с сердцем
Точка зрения
На Западе решили, что делать с Россией
Российский шоу-бизнес
Суханкина призвала хорошо подумать, прежде чем усыновлять детей
Усам Оздемиров Идеалы трансатлантизма ведут мир в антиутопию Усам Оздемиров Василий Амирджанов Единороссы придумали новый инструмент репрессий Василий Амирджанов Руслан Веснянко Дилемма Зеленского: диктатура или импичмент Руслан Веснянко
Точка зрения
Какие неприятные открытия ожидают Украину?
Мир. Новости мира
Эксперт объяснил, почему Украина может получить иск от Сингапура
Миру придется понять, что Россия - отдельная цивилизация
Мир. Новости мира
Миру придется понять, что Россия - отдельная цивилизация
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников