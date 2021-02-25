Младенца наши в сугробе в 30-градусный мороз в Кирове

В Кирове в 30-градусный мороз местные жители обнаружили в сугробе новорождённого ребёнка.

Как сообщает издание progorod43. ru, инцидент произошёл в Лянгасово. Мать малыша разыскали полицейские, в отношении женщины составлен протокол об административном правонарушении за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

"С ребёнком все хорошо, находится в больнице, признаков обморожения нет. Ребёнка нашли неравнодушные прохожие, благодаря им угрозы жизни и здоровью нет. Семья ранее в поле зрения соответствующих структур не попадала. Мать, собственно, в этом же сугробе и была тоже. Шли от родственников после праздника, отец там и остался, а мать с ребёнком пошли домой, но не дошли… Сейчас обследованы их жилищные условия, нареканий нет. Сделан ремонт, продукты, спальное место — всё имеется", — цитирует издание детского омбудсмена по Кировской области Владимира Шабардина.

В настоящее время ребёнок находится в больнице.