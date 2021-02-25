Двух подростков на Сахалине будут судить за подготовку теракта

На Сахалине двоих подростков осудят за подготовку теракта и оправдание и призывы к терроризму.

Как сообщает издание eastrussia. ru, уголовное дело было возбуждено в отношении двух 17-летних жителей Углегорска. По версии следствия, молодые люди стали совершать преступления в 2019 году. Они стали распространять в интернете призывы к совершению террористической деятельности. Затем несовершеннолетние приобрели обрез ружья, патроны и взрывчатку, с помощью которых изготовили три самодельных взрывных устройства.

Установлено, что подростки готовили нападение на техникум в Шахтёрске.

Планам несовершеннолетних помешали спецслужбы: в марте 2020 года злоумышленников задержали сотрудники ФСБ. В настоящее время задержанные находятся под стражей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.