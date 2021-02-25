В одной из сахалинских школ на голову первоклассника упал водонагреватель. По факту произошедшего проводится проверка.

Как сообщает издание sakhalin. info, инцидент произошёл утром 25 февраля.

"Мы предварительно установили, что учитель повела детей на обед, они мыли руки, и в этот момент на одного из учеников упал бойлер. У него гематома на голове. К счастью, сотрясение мозга не подтвердилось. Сейчас мы выясняем все обстоятельства произошедшего, идёт служебная проверка в школе, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Её итоги представим позже", — цитирует издание сообщение и. о. мэра города Натальи Рычковой.