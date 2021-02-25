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Жительница Белогорска сожгла бывшего супруга и его любовницу

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В Белогорске вынесен приговор женщине, которая подожгла своего бывшего мужа и его любовницу, в результате чего оба скончались.

Жительница Белогорска сожгла бывшего супруга и его любовницу

Как сообщает издание amur. info, инцидент произошёл летом прошлого года. Осуждённая узнала, что её экс-супруг находится в гостях у своей подруги, при этом на звонки мужчина не отвечал. Тогда разъярённая женщина решила убить обоих на почве ревности.

В полночь разгневанная дама появилась на пороге квартиры любовницы бывшего мужа. Дверь открыла хозяйка. Увидев, что мужчина спит на диване, непрошеная гостья облила его и хозяйку квартиры бензином, а затем подожгла. Мужчина скончался на месте. Женщина с ожогами скончалась в больнице спустя несколько дней.

Суд признал жительницу Белогорска виновной и назначил ей наказание в виде 13 лет колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на один год.

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Автор: Максим Щегольков, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Александр Михайлов
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