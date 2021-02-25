Житель Солнечногорска обратился в полицию с заявлением о краже коллекции редких ножей. Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
"Поступило заявление от местного жителя о краже коллекции ножей из его квартиры на улице Дзержинского", — сообщает ГУ МВД по региону.
Оказалось, что в квартиру проник ранее судимый 38-летний житель Ивановской области.
Он задержан. Возбуждено головное дело.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Подмосковье спасатели вскрыли дверь в квартиру с годовалым ребёнком.
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