Из квартиры в Солнечногорске похитили коллекционные ножи

Житель Солнечногорска обратился в полицию с заявлением о краже коллекции редких ножей. Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

"Поступило заявление от местного жителя о краже коллекции ножей из его квартиры на улице Дзержинского", — сообщает ГУ МВД по региону.

Оказалось, что в квартиру проник ранее судимый 38-летний житель Ивановской области.

Он задержан. Возбуждено головное дело.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Подмосковье спасатели вскрыли дверь в квартиру с годовалым ребёнком.