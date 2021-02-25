Девочка из Братска погибла от удара током при зарядке телефона в ванной

В Братске 12-летняя девочка погибла от удара током от зарядки телефона во время принятия ванны.

Как сообщает издание irk. ru, трагедия произошла 22 февраля. Тело девочки 2008 года рождения было обнаружено в квартире одного из домов на Пионерской улице.

Установлено, что погибшая отправилась в ванную с телефоном. У неё в руках был обнаружен провод от зарядного устройства, включённого в сеть. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что девочка погибла от удара током.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка.