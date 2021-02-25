В Москве мужчина угрожал взорвать гранату на станции метро "Славянский бульвар". Злоумышленника задержали.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, один из пассажиров метро заявил, что у него с собой граната и угрожал её взорвать. Сотрудники полиции вступили в переговоры с мужчиной и перекрыли станцию для входа и выхода.
"Мужчина, угрожавший гранатой на станции "Славянский бульвар", задержан", — цитирует ТАСС сообщение источника.
Отмечается, что задержанный был пьян, мужчина вёл себя неадекватно. Предметов, представляющих опасность, у него обнаружено не было.
В настоящее время движение на станции осуществляется в штатном режиме.
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