Мужчину, угрожавшего взорвать гранату в метро, задержали в Москве

В Москве мужчина угрожал взорвать гранату на станции метро "Славянский бульвар". Злоумышленника задержали.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, один из пассажиров метро заявил, что у него с собой граната и угрожал её взорвать. Сотрудники полиции вступили в переговоры с мужчиной и перекрыли станцию для входа и выхода.

"Мужчина, угрожавший гранатой на станции "Славянский бульвар", задержан", — цитирует ТАСС сообщение источника.

Отмечается, что задержанный был пьян, мужчина вёл себя неадекватно. Предметов, представляющих опасность, у него обнаружено не было.

В настоящее время движение на станции осуществляется в штатном режиме.