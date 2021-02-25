Забайкальца осудили за госизмену на восемь лет

В Забайкальском крае суд приговорил местного жителя к восьми годам колонии за государственную измену.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Забайкальского краевого суда, Владимира Васильева осудили за госизмену и приговорили его к восьми годам колонии строгого режима.

"Гражданин России Владимир Васильев осужден Забайкальским краевым судом по статье 275 Уголовного кодекса Российской Федерации — за сбор и передачу иностранным спецслужбам сведений, составляющих государственную тайну. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — приводит агентство сообщение суда.

Отмечается, что приговор вступил в законную силу. После отбытия основного срока наказания, суд ограничил свободу Васильева ещё на год.