На Алтае обвиняемый в ходе судебного заседания съел явку с повинной

В Республике Алтай обвиняемый в ходе судебного заседания съел протокол явки с повинной, желая избежать наказания.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на СУСК РФ по Республике Алтай, инцидент произошёл в Турочакском районном суде.

"Злоумышленник ранее неоднократно привлекался к ответственности за совершение имущественных преступлений. В июле 2020 года Турочакский районный суд вновь рассматривал его уголовное дело о хищении чужого имущества. По версии следствия, находясь за металлическим ограждением, предназначенным для специального контингента, в зале судебного заседания, в ходе ознакомления с материалами уголовного дела подсудимый, желая избежать наказания за совершенное преступление, вырвал из дела протокол явки с повинной, содержащий его признательные показания, разорвал на мелкие части и съел", — приводит издание сообщение ведомства.

Документ был восстановлен и обвиняемого приговорили к пяти годам и одному месяцу лишения свободу в колонии общего режима.

Выходка "голодного" мужчины тоже не останется безнаказанной: по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. За съеденный протокол злоумышленнику грозит до двух лет колонии.