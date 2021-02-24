В Кизляре в результате драки со стрельбой пострадали два человека. Мужчины госпитализированы в больницу с ранениями.
Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального МВД, инцидент произошёл на Октябрьской улице 23 февраля. По пострадавшим открыли огонь двое мужчин, после чего нападавшие скрылись на автомобиле.
В настоящее время правоохранителям удалось установить личность одного из стрелявших, им оказался житель Гунибского района. В настоящее время полицейские ищут второго нападавшего. Возбуждено уголовное дело, подозреваемым грозит до семи лет колонии.
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