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Машинист мостового крана выпал из горящей кабины и погиб в Тагиле

Происшествия

В Нижнем Тагиле машинист крана, пытаясь спастись от огня, выпал из горящей кабины. Мужчина погиб на месте.

Как сообщает издание evo-rus.com, трагедия произошла в ночь на 23 февраля на территории одного из промышленных предприятий. Кабина крана загорелась по неустановленной причине. Машинист пытался самостоятельно потушить пламя, но это не принесло результата. Кроме того, мужчина пытался подогнать кабину к посадочной площадке, однако и этого сделать не удалось.

Пытаясь спастись от огня, машинист выпрыгнул. Мужчина скончался на месте.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

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Автор: Максим Щегольков
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