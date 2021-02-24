В Сургуте возбудили уголовное дело после того, как ребёнок скончался на следующий день после осмотра медиком.
Как сообщает РИА "Новости", инцидент произошёл в декабре прошлого года.
"По предварительным данным, 24 декабря 2020 года в связи с ухудшением состояния здоровья ребёнка осмотрел участковый врач, назначив лечение. На следующий день вечером ребёнок перестал дышать, вызванные врачи скорой медицинской помощи не смогли привести ребёнка в сознание", — цитирует агентство сообщение регионального управления Следственного комитета.
Родители ребёнка рассказали, что во время осмотра педиатр подчеркнула, что причин опасаться за здоровье нет. Однако, на следующий день шестилетний мальчик скончался.
В рамках уголовного дела назначен ряд экспертиз, которые помогут установить обстоятельства произошедшего.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Прокачка крови через закупоренные артерии требует от сердца больших усилий, что приводит к выделению пота.