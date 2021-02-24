Подростка избили за отказ снять брекеты в Новосибирске

В Новосибирске несколько подростков избили школьника за отказ снять брекеты. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщает РИА "Новости", информация об инциденте была распространена по местным СМИ и пабликам в соцсетях. Известно, что конфликт между подростками произошёл 21 февраля в Ленинском районе города. Шестеро подростков избили 12-летнего мальчика после того, как он отказался снимать брекеты.

У пострадавшего диагностировали переломы позвонков, ушиб грудной клетки и иные повреждения. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.