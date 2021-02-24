В Красноярске мужчина выпал из окна 16 этажа. Обстоятельства трагедии расследует полиция.
Как сообщает "Комсомольская правда", инцидент произошёл в полдень 23 февраля во дворе одного из домов на улице Ястынской. По одной из версий, пострадавший упал на козырёк подъезда, а затем на тротуар.
Издание отмечает, что в полиции подтвердили информацию о происшествии, однако подробностей не раскрыли. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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