Мужчина выпал из окна 16 этажа в Красноярске

В Красноярске мужчина выпал из окна 16 этажа. Обстоятельства трагедии расследует полиция.

Как сообщает "Комсомольская правда", инцидент произошёл в полдень 23 февраля во дворе одного из домов на улице Ястынской. По одной из версий, пострадавший упал на козырёк подъезда, а затем на тротуар.

Издание отмечает, что в полиции подтвердили информацию о происшествии, однако подробностей не раскрыли. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.