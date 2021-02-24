В Челябинской области автобус с туристами из Екатеринбурга застрял на трассе в снежную бурю.
Как сообщает РЕН ТВ, туристы возвращались из поездки на Инзерские зубчатки, но автобус застрял на трассе, попав в затор. Навстречу автобусу ехала "Газель", но и она оказалась в снежном плену, её пассажиры перебрались в автобус. Позже в нём закончилось топливо. Всего в транспортном средстве находились 28 человек, среди которых пятеро детей. Люди провели в автобусе 13 часов. В итоге пассажиров эвакуировали на снегоходах в посёлок Петропавловский.
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