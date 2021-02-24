Автобус с туристами застрял на трассе в снежную бурю под Челябинском

В Челябинской области автобус с туристами из Екатеринбурга застрял на трассе в снежную бурю.

Как сообщает РЕН ТВ, туристы возвращались из поездки на Инзерские зубчатки, но автобус застрял на трассе, попав в затор. Навстречу автобусу ехала "Газель", но и она оказалась в снежном плену, её пассажиры перебрались в автобус. Позже в нём закончилось топливо. Всего в транспортном средстве находились 28 человек, среди которых пятеро детей. Люди провели в автобусе 13 часов. В итоге пассажиров эвакуировали на снегоходах в посёлок Петропавловский.