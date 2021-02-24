При взрыве гаража под Владивостоком пострадали трое подростков

Трое подростков пострадали при взрыве в гараже под Владивостоком. Известно, что крыша и стены строения были разрушены взрывом.

Как сообщает РЕН ТВ, инцидент произошёл в Партизанске 22 февраля. Крышу и стены гаража буквально разнесло. В итоге двое подростков были госпитализированы с ожогами, ещё один также получил ожоги, но госпитализация ему не потребовалась.

Отмечается, что на данный момент причины взрыва неизвестны. В настоящее время правоохранители выясняют, что именно делали в гараже подростки, и из-за чего произошёл взрыв в строении.