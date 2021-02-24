Трое подростков пострадали при взрыве в гараже под Владивостоком. Известно, что крыша и стены строения были разрушены взрывом.
Как сообщает РЕН ТВ, инцидент произошёл в Партизанске 22 февраля. Крышу и стены гаража буквально разнесло. В итоге двое подростков были госпитализированы с ожогами, ещё один также получил ожоги, но госпитализация ему не потребовалась.
Отмечается, что на данный момент причины взрыва неизвестны. В настоящее время правоохранители выясняют, что именно делали в гараже подростки, и из-за чего произошёл взрыв в строении.
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