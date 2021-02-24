Пассажиры устроили дебош в аэропорту Новосибирска

В аэропорту Толмачёво в Новосибирске двое пассажиров устроили дебош. На мужчин завели уголовные дела.

Как сообщает "Российская газета", утром 23 февраля на борт самолёта, который должен был вылететь в Москву, поднялись двое пьяных пассажиров. Они отказались добровольно покинуть воздушное судно и стали нецензурно выражаться.

Экипаж самолёта вызвал полицию. Стражи порядка попытались вывести буйных пассажиров, однако последние оказали сопротивление полицейским. Не унимались пассажиры и в аэропорту, где публично оскорбили одного из правоохранителей.

В настоящее время в отношении дебоширов возбудили уголовные дела.