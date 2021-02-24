Пассажиры поезда в Японии оказались на сутки заблокированы в вагонах

В Японии из-за снежной бури пассажиры поезда оказались на сутки заблокированными в вагонах. Известно, что никто из людей не пострадал.

Как сообщает издание regnum. ru, инцидент произошёл на севере префектуры Хоккайдо. На одной из железнодорожных веток из-за снегопада оказались заблокированы 11 пассажиров шести вагонов. Отмечается, что вагоны отапливались, люди не пострадали.

Вызволить людей из снежного плена удалось лишь спустя сутки. После эвакуации никому из пассажиров помощь медиков не понадобилась.