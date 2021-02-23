Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Мьянме обнаружили новый тип змей
Россияне стали чаще покупать подержанную одежду
Врач рассказала, как измерить давление без тонометра
Биткоин ожидает коррекция и падение стоимости
Анна Нетребко отказалась петь в медицинской маске
Вдовец Легкоступовой сменил замки в квартире покойной жены
Стали известны детали кончины Екатерины Градовой
Скабеева осудила людей, посмотревших слитое видео с её участием
Раскрыта причина появления лишнего веса у домашних животных

Впавшая в кому россиянка скончалась в Египте

Происшествия

В Египте скончалась впавшая в кому россиянка. Ранее она не смогла вернуться на родину из-за локдауна.

Как сообщает издание vesti. ru, 41-летняя жительница Екатеринбурга скончалась в ночь на 22 января. В декабре прошлого года россиянка вместе со своим женихом из Великобритании отправилась на отдых в Египет. Они планировали вернуться обратно в январе, но из-за локдауна им пришлось остаться в Египте.

Затем у россиянки произошли проблемы со здоровьем. После инсульта женщина впала в кому. Медики обнаружили у пациентки опухоль мозга и медикаментозный цирроз печени.

Теперь родные женщины решают вопрос с транспортировкой тела в Россию.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Максим Щегольков
Последние материалы
Впавшая в кому россиянка скончалась в Египте
Взрыв произошёл на газопроводе в Оренбургской области
Большинство мужчин хотели бы получить на 23 февраля деньги
Школьники рассказали, кого считают своими героями
В Мьянме обнаружили новый тип змей
Россияне стали чаще покупать подержанную одежду
Врач рассказала, как измерить давление без тонометра
Биткоин ожидает коррекция и падение стоимости
Анна Нетребко отказалась петь в медицинской маске
Вдовец Легкоступовой сменил замки в квартире покойной жены
Популярное
Новости Украины
В Киеве раскрыли план по Донбассу

В Министерстве иностранных дел Украины раскрыли принцип, которого придерживается Киев в урегулировании конфликта в Донбассе.

В Киеве раскрыли план по Донбассу
Кадыров рассказал о встрече с украинским вице-премьером
Бывший СССР
Кадыров рассказал о встрече с украинским вице-премьером
Зарубежный
Миро рассказала о возможной судьбе принца Гарри в случае развода
Российский шоу-бизнес
Скабеева осудила людей, посмотревших слитое видео с её участием
Игорь Буккер Кольт не изобретал многое, что ему приписали Игорь Буккер Василий Амирджанов Разгон демонстраций посчитали "уроком мужества" Василий Амирджанов Любовь Степушова Кто будет на Лубянке: Феликс Дзержинский или Александр Невский? Любовь Степушова
Российский шоу-бизнес
Киселёв предупредил Бортич об опасности призывов к митингам
Российский шоу-бизнес
Стали известны детали кончины Екатерины Градовой
Жена Навального вернулась в Москву из Германии
Общество
Жена Навального вернулась в Москву из Германии
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников