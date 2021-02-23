В Египте скончалась впавшая в кому россиянка. Ранее она не смогла вернуться на родину из-за локдауна.
Как сообщает издание vesti. ru, 41-летняя жительница Екатеринбурга скончалась в ночь на 22 января. В декабре прошлого года россиянка вместе со своим женихом из Великобритании отправилась на отдых в Египет. Они планировали вернуться обратно в январе, но из-за локдауна им пришлось остаться в Египте.
Затем у россиянки произошли проблемы со здоровьем. После инсульта женщина впала в кому. Медики обнаружили у пациентки опухоль мозга и медикаментозный цирроз печени.
Теперь родные женщины решают вопрос с транспортировкой тела в Россию.
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