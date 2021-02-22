Возле Фукусимы выловили облучённую радиацией рыбу

Рыбаки из японской префектуры Фукусима обнаружили облучённую радиацией рыбу. Это произошло впервые за последние два года.

Ранее власти префектуры сообщали, что из энергоблока атомной электростанции "Фукусима-1" вылилась радиоактивная вода после землетрясения.

На данный момент рыбаки прекратили лов рыбы в префектуре.