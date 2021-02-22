Рыбаки из японской префектуры Фукусима обнаружили облучённую радиацией рыбу. Это произошло впервые за последние два года.
Ранее власти префектуры сообщали, что из энергоблока атомной электростанции "Фукусима-1" вылилась радиоактивная вода после землетрясения.
На данный момент рыбаки прекратили лов рыбы в префектуре.
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