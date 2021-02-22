В Египте скончалась туристка из Екатеринбурга

Юлия Акушева находилась в коме в Египте. Ранее девушка приехала в страну из Екатеринбурга, однако не смогла уехать назад из-за ограничительных мер.

В понедельник Юлия скончалась. Об этом порталу E1. ru сообщил её брат.

"Юля ночью умерла, сейчас будем решать вопрос, как перевезти ее. К сожалению, я побегал тут по инстанциям и ничего не набегал. Если бы она выжила, то я бы увез ее на частном самолете за деньги", — пояснил мужчина.