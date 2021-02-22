Юлия Акушева находилась в коме в Египте. Ранее девушка приехала в страну из Екатеринбурга, однако не смогла уехать назад из-за ограничительных мер.
В понедельник Юлия скончалась. Об этом порталу E1. ru сообщил её брат.
"Юля ночью умерла, сейчас будем решать вопрос, как перевезти ее. К сожалению, я побегал тут по инстанциям и ничего не набегал. Если бы она выжила, то я бы увез ее на частном самолете за деньги", — пояснил мужчина.
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