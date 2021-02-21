Грузинские полицейские задержали восемь человек в центре Тбилиси, которые пытались поставить палатки перед зданием парламента.
Об этом сообщили в МВД Грузии.
"Сегодня во время акции протеста перед законодательным собранием сотрудники правоохранительных органов задержали 8 человек по статье 173 КоАП (неподчинение законному запросу сотрудника правоохранительных органов)", — сказано в сообщении.
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