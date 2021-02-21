В Тбилиси за попытку поставить палатки задержали восемь человек

Грузинские полицейские задержали восемь человек в центре Тбилиси, которые пытались поставить палатки перед зданием парламента.

Об этом сообщили в МВД Грузии.

"Сегодня во время акции протеста перед законодательным собранием сотрудники правоохранительных органов задержали 8 человек по статье 173 КоАП (неподчинение законному запросу сотрудника правоохранительных органов)", — сказано в сообщении.