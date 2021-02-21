На траулере Polaris в Баренцевом море отказал основной двигатель

У полуострова Рыбачий в Баренцевом море у траулера Polaris отказал основной двигатель. Сейчас на судне находятся 10 человек. Их жизни ничего не угрожает. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

"В акватории Баренцева моря вблизи полуострова Рыбачий Мурманской области, отказал основной двигатель на малом траулере "POLARIS" №МК 0355, которое вело рыболовный промысел. Место нахождения 81 километр от Зубовской губы полуострова Рыбачий", — сказано в сообщении.