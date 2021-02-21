У полуострова Рыбачий в Баренцевом море у траулера Polaris отказал основной двигатель. Сейчас на судне находятся 10 человек. Их жизни ничего не угрожает. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
"В акватории Баренцева моря вблизи полуострова Рыбачий Мурманской области, отказал основной двигатель на малом траулере "POLARIS" №МК 0355, которое вело рыболовный промысел. Место нахождения 81 километр от Зубовской губы полуострова Рыбачий", — сказано в сообщении.
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