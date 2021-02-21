В Нигерии упал самолёт военной авиации

В Абудже разбился самолет военной авиации King Air 350. Об этом в Twitter рассказал министр авиации Нигерии Хади Сирика.

"Самолет военной авиации King Air 350 потерпел крушение недалеко от взлетно-посадочной полосы в Абудже после сообщений об отказе двигателя по пути в Минну. Кажется есть жертвы. Мы должны сохранять спокойствие и дождаться результатов расследования военных", — написал чиновник.