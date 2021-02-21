В Москве у одного из баров произошла массовая драка с участием десяти человек. Четверо кавказцев вступились за гражданина Турции.
Об этом сообщил "Московский комсомолец" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Сперва мужчины ругались в заведении, однако менеджер попросил их покинуть бар и пригрозил полицией.
Один из участников драки получил серьёзные травмы и был доставлен в больницу.
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