В Москве возле бара произошла массовая драка

В Москве у одного из баров произошла массовая драка с участием десяти человек. Четверо кавказцев вступились за гражданина Турции.

Об этом сообщил "Московский комсомолец" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Сперва мужчины ругались в заведении, однако менеджер попросил их покинуть бар и пригрозил полицией.

Один из участников драки получил серьёзные травмы и был доставлен в больницу.