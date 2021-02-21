В Красноярском крае и Туве произошло землетрясение

В трёх районах Тувы и Красноярском крае утром в воскресенье произошло землетрясение. Об этом сообщили в тувинском главке МЧС.

В Тоджинском районе, в 85 километрах восточнее села Адыр-Кежиг был зарегистрирован Толчок магнитудой 5,7.

"Оперативные группы из числа сотрудников пожарно-спасательных частей и администраций районов приступили к обследованию социальных объектов. По оперативным данным ЕДДС районов разрушений и пострадавших нет", — сообщили в МЧС.