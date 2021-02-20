В Москве автомобиль влетел в остановку общественного транспорта. Водитель скончался.
Как сообщает ТАСС, инцидент произошёл на Хорошевском шоссе на севере столицы. По предварительным данным, водителю автомобиля стало плохо за рулём.
"В 05:20 на Хорошевском шоссе в районе дома 22 автомобиль "Волга" совершил столкновение с остановкой общественного транспорта. По предварительным данным, в это время людей на остановке не было. Водитель скончался", — приводит агентство сообщение пресс-службы московского ГУ МВД России.
На месте работают правоохранители, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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