Автомобиль врезался в остановку на севере столицы. Водитель погиб

В Москве автомобиль влетел в остановку общественного транспорта. Водитель скончался.

Как сообщает ТАСС, инцидент произошёл на Хорошевском шоссе на севере столицы. По предварительным данным, водителю автомобиля стало плохо за рулём.

"В 05:20 на Хорошевском шоссе в районе дома 22 автомобиль "Волга" совершил столкновение с остановкой общественного транспорта. По предварительным данным, в это время людей на остановке не было. Водитель скончался", — приводит агентство сообщение пресс-службы московского ГУ МВД России.

На месте работают правоохранители, устанавливаются обстоятельства произошедшего.