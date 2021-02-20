Во Владивостоке на рабочем месте обнаружили мёртвым чиновника местной администрации.
Как сообщает "РИА Новости" со ссылкой на представителя мэрии, речь идёт об исполняющем обязанности начальника управления общественной безопасности и взаимодействия с органами власти администрации Владивостока Александре Скорлякове.
О причинах смерти чиновника на данный момент ничего неизвестно. Отмечается, что на месте инцидента работают правоохранители.
Известно, что Скорляков трудился в администрации Владивостока с 2019 года.
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