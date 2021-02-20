Чиновника администрации Владивостока нашли мёртвым на рабочем месте

Во Владивостоке на рабочем месте обнаружили мёртвым чиновника местной администрации.

Как сообщает "РИА Новости" со ссылкой на представителя мэрии, речь идёт об исполняющем обязанности начальника управления общественной безопасности и взаимодействия с органами власти администрации Владивостока Александре Скорлякове.

О причинах смерти чиновника на данный момент ничего неизвестно. Отмечается, что на месте инцидента работают правоохранители.

Известно, что Скорляков трудился в администрации Владивостока с 2019 года.