Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Египте

В Египте туристический автобус попал в ДТП. Среди пассажиров были шесть россиян.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу российского посольства в Каире, авария произошла рано утром на трассе Шарм-эль-Шейх — Каир. Туристы направлялись на экскурсию к пирамидам. Автобус перевернулся неподалёку от города Рас-Матарма.

"Никто из находившихся в нём шести граждан России серьёзно не пострадал", — цитирует агентство пресс-службу российского посольства.

Отмечается, что туристов осмотрели медики, россияне отделались небольшими ушибами.