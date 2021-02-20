В Египте туристический автобус попал в ДТП. Среди пассажиров были шесть россиян.
Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу российского посольства в Каире, авария произошла рано утром на трассе Шарм-эль-Шейх — Каир. Туристы направлялись на экскурсию к пирамидам. Автобус перевернулся неподалёку от города Рас-Матарма.
"Никто из находившихся в нём шести граждан России серьёзно не пострадал", — цитирует агентство пресс-службу российского посольства.
Отмечается, что туристов осмотрели медики, россияне отделались небольшими ушибами.
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