Серийного киллера задержали в Курской области

В Курской области правоохранители задержали исполнителя нескольких резонансных заказных убийств.

Как сообщает издание vesti. ru, оперативникам удалось задержать подозреваемого в серии покушений и убийств, 43-летнего Алексея Алекова. Его, среди прочего, подозревают в убийстве криминального авторитета Шопена (Олега Афанасьева).

"У оперативников имелась информация о том, что 43-летний обвиняемый скрывался от правоохранительных органов в разных регионах страны, а в целях конспирации изменил внешность", — цитирует издание начальника ОИ и ОС УМВД России по Курской области Лилию Каменеву.

Задержанный числился в федеральном розыске с 2016 года. Теперь ему предстоит предстать перед судом.