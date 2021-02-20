В Курской области правоохранители задержали исполнителя нескольких резонансных заказных убийств.
Как сообщает издание vesti. ru, оперативникам удалось задержать подозреваемого в серии покушений и убийств, 43-летнего Алексея Алекова. Его, среди прочего, подозревают в убийстве криминального авторитета Шопена (Олега Афанасьева).
"У оперативников имелась информация о том, что 43-летний обвиняемый скрывался от правоохранительных органов в разных регионах страны, а в целях конспирации изменил внешность", — цитирует издание начальника ОИ и ОС УМВД России по Курской области Лилию Каменеву.
Задержанный числился в федеральном розыске с 2016 года. Теперь ему предстоит предстать перед судом.
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