В Бурятии две 26-летние девушки отравились выхлопными газами автомобиля. Одна из них скончалась.
Как сообщает издание infpol. ru, пострадавших обнаружила тётя одной из девушек. Она приехала из деревни и попыталась войти в дом, однако он был закрыт. После этого женщина отправилась в гараж. В помещении всё было в дыму. В автомобиле находились две девушки без сознания, они завели авто и закрыли гараж.
Одну из девушек медикам спасти не удалось. Вторая пострадавшая жива, она находится в тяжёлом состоянии.
По факту произошедшего следователи проводят проверку.
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