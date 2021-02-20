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Девушка из Бурятии скончалась от отравления выхлопными газами машины

Происшествия

В Бурятии две 26-летние девушки отравились выхлопными газами автомобиля. Одна из них скончалась.

Как сообщает издание infpol. ru, пострадавших обнаружила тётя одной из девушек. Она приехала из деревни и попыталась войти в дом, однако он был закрыт. После этого женщина отправилась в гараж. В помещении всё было в дыму. В автомобиле находились две девушки без сознания, они завели авто и закрыли гараж.

Одну из девушек медикам спасти не удалось. Вторая пострадавшая жива, она находится в тяжёлом состоянии.

По факту произошедшего следователи проводят проверку.

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Автор: Максим Щегольков, Редактор: Ольга Алексеева
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