В Коломне сотрудники полиции раскрыли кражу енота

Жительница подмосковной Коломны обратилась в полицию с заявлением о пропаже енота из своего частного дома, расположенного на Центральной улице в Мячково, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Сумма ущерба составила 16 тысяч рублей.

По подозрению в краже были задержаны два местных жителя в возрасте 23 и 27 лет.

В отношении них возбуждено уголовное дело.

"Енот-полоскун изъят и возвращён владелице", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ.

Задержанные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.