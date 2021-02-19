Жительница подмосковной Коломны обратилась в полицию с заявлением о пропаже енота из своего частного дома, расположенного на Центральной улице в Мячково, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Сумма ущерба составила 16 тысяч рублей.
По подозрению в краже были задержаны два местных жителя в возрасте 23 и 27 лет.
В отношении них возбуждено уголовное дело.
"Енот-полоскун изъят и возвращён владелице", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ.
Задержанные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
О подвиге первой женщины, удостоенной звания Героя Советского Союза, Зои Космодемьянской беседуем в видеостудии "Правды.Ру" с военным историком.