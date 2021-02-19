Житель Саратова набросился с ножом на уборщика снега

В центре Саратова житель многоквартирного дома напал с ножом на уборщика снега.

Как сообщает издание 4vsar. ru, инцидент произошёл в Волжском районе утром 18 февраля. Работник управляющей компании прибыл к одному из многоквартирных домов, чтобы убирать снег. Во время работы уборщик бросал снег в окно цокольного этажа, что сильно разозлило одного из жителей дома.

Мужчина вышел, чтобы выяснить отношения с уборщиком, и в ходе конфликта ударил последнего ножом в плечо.

В настоящее время медики оказывают помощь пострадавшему. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.