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Мужчину, сообщившего о бомбе, задержали в Домодедово

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В аэропорту Домодедово задержали мужчину, который сообщил, что у него при себе бомба.

Как сообщают "Известия", 32-летний пассажир рейса Москва-Екатеринбург при прохождении паспортного контроля заявил сотрудникам аэропорта, что у него при себе бомба. Прибывшие на место правоохранители и кинологи с собаками досмотрели пассажира. Взрывных устройств и иных запрещённых предметов при нём обнаружено не было.

В итоге, жителя Амурской области задержали.

"Пассажира доставили в дежурную часть линейного управления МВД для дальнейшего разбирательства", — приводит издание сообщение источника в правоохранительных органах.

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Автор: Максим Щегольков, Куратор: Александр Михайлов
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