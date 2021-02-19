Мужчину, сообщившего о бомбе, задержали в Домодедово

В аэропорту Домодедово задержали мужчину, который сообщил, что у него при себе бомба.

Как сообщают "Известия", 32-летний пассажир рейса Москва-Екатеринбург при прохождении паспортного контроля заявил сотрудникам аэропорта, что у него при себе бомба. Прибывшие на место правоохранители и кинологи с собаками досмотрели пассажира. Взрывных устройств и иных запрещённых предметов при нём обнаружено не было.

В итоге, жителя Амурской области задержали.

"Пассажира доставили в дежурную часть линейного управления МВД для дальнейшего разбирательства", — приводит издание сообщение источника в правоохранительных органах.