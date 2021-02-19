В аэропорту Домодедово задержали мужчину, который сообщил, что у него при себе бомба.
Как сообщают "Известия", 32-летний пассажир рейса Москва-Екатеринбург при прохождении паспортного контроля заявил сотрудникам аэропорта, что у него при себе бомба. Прибывшие на место правоохранители и кинологи с собаками досмотрели пассажира. Взрывных устройств и иных запрещённых предметов при нём обнаружено не было.
В итоге, жителя Амурской области задержали.
"Пассажира доставили в дежурную часть линейного управления МВД для дальнейшего разбирательства", — приводит издание сообщение источника в правоохранительных органах.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
О подвиге первой женщины, удостоенной звания Героя Советского Союза, Зои Космодемьянской беседуем в видеостудии "Правды.Ру" с военным историком.