Немецкая полиция изъяла детей у семьи из Новосибирска

В Германии полиция забрала детей у семьи из Новосибирска, которая приехала в ФРГ на постоянное место жительства.

Как сообщает издание ndn. info, на семью постоянно жаловались соседи, которые утверждали, что муж выпивает и бьёт жену, а также, что родители плохо относятся к детям.

Берлинские соцслужбы стали постоянно следить за семьёй и устраивать проверки. Устав от такого внимания, россияне решили вернуться на родину и стали готовить необходимые для этого документы.

Однако, новосибирцы не успели уехать: полиция забрала детей из семьи, ссылаясь на решение суда.

"Я не знаю, что мне сейчас делать. Мы даже не в курсе куда их поместили. Нас тоже грозят арестовать за сопротивление полиции. Против нас возбудили уголовные дела, что якобы мы били кулаками, ногами полицейских и сотрудников опеки, кричали на них и плевались. Также возбудили дело за дачу интервью российским СМИ", — цитирует издание мать детей Юлию Зайберт.

В настоящее время помощь семье оказывает Европейский центр информации и прав человека. Отмечается, что ситуацией заинтересовался российский МИД.