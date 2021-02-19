В Барнауле маршрутка сбила женщину-пешехода. Пострадавшую госпитализировали в городскую больницу.
Как сообщает "Московский комсомолец", инцидент произошёл утром 19 февраля на улице Шукшина. Женщину сбил пассажирский автобус, следовавший по маршруту №60. С полученными травмами пострадавшую госпитализировали в барнаульскую городскую больницу №1. В настоящее время информации о её состоянии нет.
Известно, что автобусом в момент происшествия управлял 57-летний местный житель. Правоохранители проводят проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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