В Красноярске местная жительница попыталась пронести в суд два турецких клинка. Её остановили судебные приставы.
Как сообщает издание ngs24. ru, инцидент произошёл в Свердловском районном суде. Женщина пришла в учреждение, чтобы подать документы, однако была остановлена судебными приставами, которые обнаружили в её одежде два турецких клинка в ножнах.
"Гражданка пояснила: данные предметы приобрела в качестве подарков мужу и сыну. На место были вызваны сотрудники полиции для выяснения всех обстоятельств, в отношении нарушительницы составлен протокол за неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов. Санкции статьи предусматривают наказание до 1000 рублей штрафа", -цитирует издание сообщение регионального управления службы судебных приставов.
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