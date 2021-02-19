Женщина пыталась пронести в суд два турецких клинка в Красноярске

В Красноярске местная жительница попыталась пронести в суд два турецких клинка. Её остановили судебные приставы.

Как сообщает издание ngs24. ru, инцидент произошёл в Свердловском районном суде. Женщина пришла в учреждение, чтобы подать документы, однако была остановлена судебными приставами, которые обнаружили в её одежде два турецких клинка в ножнах.

"Гражданка пояснила: данные предметы приобрела в качестве подарков мужу и сыну. На место были вызваны сотрудники полиции для выяснения всех обстоятельств, в отношении нарушительницы составлен протокол за неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов. Санкции статьи предусматривают наказание до 1000 рублей штрафа", -цитирует издание сообщение регионального управления службы судебных приставов.