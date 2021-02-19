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Рабочие рекламной фирмы погибли в результате ДТП в Ростове

Происшествия

В Ростове-на-Дону двое рабочих рекламной фирмы погибли в результате столкновения грузовика с автовышкой.

Как сообщает издание regnum. ru, трагедия произошла на проспекте Стачки. Рабочие монтировали рекламный баннер, находясь на автовышке. В этот момент, предположительно, водитель грузовика, двигавшегося в направлении рабочих, не справился с управлением и врезался в автовышку. В результате рабочие сорвались и упали на железнодорожные пути.

"От полученных травм один из них скончался на месте, за жизнь второго борются врачи. На месте происшествия находятся сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего", — приводит издание сообщение регионального управления МВД.

 

 

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Автор: Максим Щегольков
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