Вице-мэра Челябинска по подозрению во взятке

В Челябинске задержали вице-мэра по экономическому развитию Олега Извекова. Его подозревают в получении взятки.

Как сообщает "Российская газета" со ссылкой на региональное управление ФСБ, чиновника задержали 18 февраля. После задержания Извекова по месту его жительства и в служебном кабинете были проведены обыски.

По версии следствия, в прошедшем году вице-мэр получил взятку в размере 400 тысяч рублей от представителя коммерческой организации за содействие при заключении, исполнении и оплате муниципального контракта.

В настоящее время ведётся расследование дела.