В Челябинске задержали вице-мэра по экономическому развитию Олега Извекова. Его подозревают в получении взятки.
Как сообщает "Российская газета" со ссылкой на региональное управление ФСБ, чиновника задержали 18 февраля. После задержания Извекова по месту его жительства и в служебном кабинете были проведены обыски.
По версии следствия, в прошедшем году вице-мэр получил взятку в размере 400 тысяч рублей от представителя коммерческой организации за содействие при заключении, исполнении и оплате муниципального контракта.
В настоящее время ведётся расследование дела.
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